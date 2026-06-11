VÍDEO | Los Morancos versionan a Bad Bunny para protestar por la crisis de la vivienda: "Joshua me preguntó... to to to"

Los hermanos Cadaval han versionado 'Titi me preguntó' para poder música a los problemas que existen actualmente con la vivienda en nuestro país. Dale al play para ver el divertido vídeo.

Los Morancos han publicado en su canal de Youtube una nueva parodia musical, pero, en este caso, se podría decir que es una canción protesta ya que han hecho su propia versión de la canción de 'Titi me preguntó', el popular tema de Bad Bunny, para manifestarse contra la crisis de la vivienda.

El dúo lo ha bautizado como 'Joshua me preguntó' y cantan: "Los pisos son 'bnb', no hay ninguno pa'ti. Pa' los turistas, oh sí, pero nuestros jóvenes sin sitios para vivir". "A ellos les piden avalista, la fianza, alquiler y el seguro, vas a ver el piso pensando que es chulo y aquello es un mojón y más chico que un zulo", sigue el tema.

"Mucho buitre especulando y abusando de la gente. Ya mismo te alquilan los bajos de un puente", reza la canción, "y por eso mismo a nadie resulta extraño independizarse con 40 años". "Joshua me preguntó to to to... ¡Joshua, te vas a tener que ir a vivir a la casita de Bad Bunny!", cantan.

"Los amo, un aplauso para Los Morancos", pide Isabel Forner, "son los mejores haciendo esto". "Fíjate si está mal la vivienda que al Joshua no le pueden llamar por la ventana porque vive en un interior", añade la zapeadora.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido