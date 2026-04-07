VÍDEO | Miki Nadal, sobre la caída de Victoria Federica en Sevilla: "Se cae al suelo igualito que su abuelo"

La nieta del emérito acudía a la plaza de toros sevillana y, a su salida, mientras era aclamada por la muchedumbre que se agolpaba en la zona exterior del recinto, sufría un pequeño percance.

Este domingo estuvo en la Maestranza, en Sevilla, Victoria Federica. A la salida, la nieta del rey emérito tuvo un pequeño percance. Como se puede ver en las imágenes, la joven pasa entre la muchedumbre que le hace fotos y la saluda, pero, en un momento dado, se tropieza y se cae al suelo.

El tropiezo parece que le agrió el carácter, como señala María Gómez, ya que cuando la prensa se acercó a ella para preguntarle si iba a asistir a la Feria de Sevilla, se metió en el coche que cerró dando un sonoro portazo.

En 'Espejo Público' se hicieron eco del percance y no dudaron en criticar su reacción con la reportera. "Quiero pensar que es sorda antes que maleducada", señala Lorena Vázquez. "Tiene que sentarte fatal caerte cuando tienes a toda la prensa mirando", comenta Susanna Griso.

Pilar Vidal, por su parte, comenta que a ella cada vez le gusta más. "Para mí no es antipática, es tímida", añade la periodista. "No podrán decir que Victoria no es una Borbón, se cae al suelo igualito que su abuelo", afirma Miki Nadal.

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