VÍDEO | La indescriptible procesión del 'Jesucristo perreador' de Ghana: "Le subieron hasta arriba, pero él bajó hasta abajo"

En Ghana, un hombre que encarnaba a Jesucristo crucificado en una procesión termina llevando al siguiente nivel su éxtasis religioso y deja para la posteridad una coreografía que ya se ha hecho viral.

La Semana Santa es sinónimo de introspección, recogimiento y reflexión sobre lo trascendental. Eso al menos en España, porque en otros países abordan estos días de una forma bastante diferente.

Es el caso de Ghana, donde la Pasión de Cristo también se ha convertido en pasión por el ritmo, tal y como demuestra un 'Jesucristo' que se ha vuelto viral y que ha transformado la cruz en un improvisada pista de baile.

"¿Se puede decir que la cruz favorita de este Jesús es Celia Cruz?", reacciona Maya Pixelskaya, mientras que Quique Peinado le da un giro a lo que se dice en la Biblia: "Y al tercer día, perreó".

Nacho García apunta que a este 'Jesucristo perreador' ghanés "le subieron hasta arriba, pero él bajó hasta abajo" y María Gómez 'confirma' que este hombre, antes de participar en esta procesión "fue arbusto de Bad Bunny".

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