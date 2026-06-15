VÍDEO | Un espectador de Zapeando lleva a los zapeadores a la casita de Bad Bunny con Inteligencia Artificial

@Mklbale ha recurrido a esta tecnología para cumplir uno de los sueños de los zapeadores. Además, no están solos ya que bailan acompañados de otro VIP.

Uno de los deseos más repetidos en Zapeando durante las últimas semanas es poder ir a la casita de Bad Bunny. Finalmente, ninguno ha tenido suerte y no han sido invitados a este lugar, pero, a pesar de ello, un espectador del programa ha decidido que los zapeadores lleguen hasta la casita acompañados de otros VIP.

El usuario @Mklbale ha recurrido a la Inteligencia Artificial para llevar a los zapeadores hasta la casita. Así, en las imágenes sobre estas líneas se puede ver a Isabel Forner, Marina Comes, Miki Nadal, Mónica Cruz, Maya Pixelskaya, Quique Peinado, María Gómez, Nacho García, Dani Mateo y Virginia Riezu.

Además, no están solos. Ya que junto a ellos ha puesto al papa León XIV. "Es lo que más me ha gustado", confiesa Isabel. "Te ha puesto con un rosario en la mano, Isa", añade María. "¿Podemos bailar más como padres?", plantea Dani. "Padreamos", añade Forner.

"Es buena IA, es de pago, porque le ha pedido que baile yo y no ha explotado", expone Quique. "La de litros de agua que ha costado eso", añade Nacho. Dani agradece a este espectador el vídeo. "Lo ha hecho por propia voluntad, no le ha obligado nadie", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido