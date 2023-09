Maya Pixelskaya aprovecha la visita del veterinario Víctor Algra a Zapeando para preguntarle una duda que tiene con su gato LeBron, que, aunque sea "lo más bonito que existe en el mundo para ella", reconoce que "tiene un problema" y es que "no le gusta nada que le corten las uñas". A esto se suma que "el cabrón es tan fuerte" que, aunque no arañe, ni muerda, consigue zafarse de este incómodo momento para él. "No puedes. Lo hemos intentado entre dos personas", aclara la colaboradora, que ni aun así lo consiguió.

"Cuando un gato lucha con nosotros, gana el gato", aclara el veterinario, que aconseja que lo mejor en esos casos es dejarlos que se tranquilicen porque cuando están agobiados no vamos a ser capaces de cortarles las uñas.

"¿Has probado en la siesta, recién levantado?", le pregunta a Maya Pixelskaya, a quien recomienda que aproveche este momento en el que LeBron está con "el nivel de energía un poco bajo" para cortarle las uñas una a una y "despacito".