Josie analiza en Zapeando el look con el que Kim Kardashian acudió recientemente a la Semana de la Moda en París: embalada de pies a cabeza con cinta aislante con el logo de Balenciaga. Una apuesta que el estilista aplaude en el plató. "Es una genialidad y es de los mejores looks que yo le he visto, porque me parece una apoteosis surrealista", sentencia Josie, que afirma que Balenciaga juega "al surrealismo en clave siglo XXII".

"Enhorabuena, es que no puede apetecer más", asevera el experto en moda, cuyo análisis completo puedes ver en el vídeo principal, en el que Josie también reacciona a la imitación de este look que ya se ha dejado ver nada menos que en el metro de Nueva York.