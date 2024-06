"El Vaticano ha rechazado las apariciones de la Virgen a una vidente en la ciudad italiana de Trevignano al no apreciar ningún elemento sobrenatural", informa Dani Mateo sobre esta noticia a los colaboradores de Zapeando, y sobre la que no puede evitar bromear. Tras analizar las apariciones, "el VAR ha determinado que no era la Virgen la que se había aparecido, pero no descartan que sea un marciano; y han prohibido los peregrinajes a la zona de los fieles". De hecho, la Iglesia "ha pedido a la vidente que deje de ir allí bajo la pena de excomunión".

"La iglesia se está poniendo tiquismiquis", comenta Quique Peinado, que repasa en este vídeo el perfil de esta vidente siciliana llamada Gisella Carida, que "antes fue empresaria con antecedentes penales por bancarrota".

La mujer congregaba en Trevignano el día 3 de cada mes a personas a fieles dispuestas a presenciar "la aparición de la Virgen en los cielos y algún que otro milagro". La justicia divina del Vaticano ha desmontado estos supuestos milagros, pero no es la única. "La justicia humana también la empieza a perseguir porque algunos de sus fieles también dicen que les han estafado en donaciones", comenta el colaborador de Vallecas, que repasa sobre estas líneas algunos de los 'milagros' que ha llevado a cabo la vidente y Miki Nadal analiza por qué ha tenido tanto éxito.