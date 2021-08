Quique Peinado repasa en el plató de Zapeando algunas impactantes portadas de las revistas antiguas. "Lo más llamativo al revisarlas es que te encuentras cosas que ahora no se podrían publicar de ninguna manera", afirma el zapeador mientras enseña el impactante titular de una de las noticias de la revista 'Vale'.

"Yo todo lo que no he aprendido de educación sexual en el colegio lo he aprendido en la Vale", destaca Valeria Ros, que, eso sí, recuerda qué fue lo único que le enseñaron en el colegio sobre este tema. "Una monja me enseñó a poner un preservativo en un plátano", recuerda la joven ante la sorpresa de sus compañeros. Puedes ver la anécdota en el vídeo de esta noticia.