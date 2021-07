Lorena Castell presenta en el plató de Zapeando su habitual sección de las revistas del corazón, donde la presentadora destaca las noticias más destacadas de las portadas. Esta vez, analiza junto al resto de zapeadores la noticia de la nueva relación de Sara Carbonero y es que la periodista estaría saliendo con el cantautor Kiki Morente. Con dos meses de relación, ya conocerían a sus familias, un detalla que abre el debate en plató: ¿cuándo es el mejor momento para presentar a una nueva pareja?

"Yo creo que si es un buen partido, el primer día", destaca Valeria Ros ante las risas del resto de zapeandoes, que le preguntan que eso cómo se sabe. Incluso, Lorena Castell le recuerda a su última pareja, el padre de su hija Federica: "Tú pensabas que al ser odontólogo iba a ser un buen partido". "Ya lo sé, Lore, se me ha cruzado, no me lo recuerdes", destaca Valeria Ros. Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta noticia.