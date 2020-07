Valeria Ros, más conocida como 'Festivaleria', ha mostrado en su sección los objetos imprescindibles para sobrevivir a un festival. Por menos de 20 euros, la zapeadora ha mostrado los 'bets sellers' de Internet para los campings de los festivales.

Para los "amantes de los festivales, pero no de la suciedad", Ros ha presentado unas 'zapatillas' que envuelven nuestros zapatos paara evitar que se ensucien. Pero no es todo, la ducha es otro de los elementos más incómodos de un camping, por eso Valeria Ros ha presentado la solución definitiva: una bolsa de ducha que, por tan solo 10,59 euros, posee 20 litros y una alcachofa para poder ducharse. Además, no ha dudado en buscar un "gorro de ducha de sirena" que se puede encontrar en Amazon por 8 euros para evitar mojarse el pelo.

Con la finalidad de evitar que nuestra ropa siempre esté arrugada, Valeria Ros también ha mostrado un armario portátil que se puede comprar por 59,99 euros.

Ir al baño también puede ser un problema, por lo que también existe un orinal portátil femenino que permitirá la "igualdad" entre hombres y mujeres.

Aun así no todo han sido aciertos. La zapeadora ha mostrado un saco de dormir doble que, a pesar de que prometía ser todo un invento por 12,18 euros, deja bastante que desear. "Esto es una funda de nórdico. Es una sábana normal", han aquejado las zapeadoras, que no han recomendado el producto.

Los hinchables más baratos de internet

Ante la posibilidad de ir a la playa, Valeria Ros quiere presentar los objetos más baratos de Internet que no podrán faltar para un buen chapuzón. Eso sí, la zapeadora no olvida a quien no puede irse y presenta la solución perfecta: una bañera hinchable.

Inventos de la vida 'postcoronavirus'

En otro programa de Zapeando Valeria Ros presentó los inventos que te permitirán relajarte tras la dura pandemia: desde un calcetín que indica qué tienes que masajear para sentirlo en otras partes del cuerpo hasta un paraguas que se utiliza como gorro.