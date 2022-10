Dani Mateo arranca Zapeando y, como siempre, presenta a los zapeadores que le acompañan en la mesa. Esta vez: Cristina Pedroche, Lorena Castell, Valeria Ros y Quique Peinado. "Estamos nerviosos porque queremos que nazca ya la hija de Miki", destaca Cristina Pedroche, que bromea sobre el hecho de que, como va a ser su ahijada, le ha pedido que nazca "entre hoy y mañana" porque antes estaba de viaje.

"Mucho ánimo", destacan las zapeadoras a Miki Nadal y a su pareja. Por su parte, Lorena Castell y Valeria Ros recuerdan cómo fueron sus partos. La primera dice que duró seis minutos y que, aunque quería parto natural, en el segundo dolor pidió que le pincharan la epidural. En cambio, Valeria Ros destaca que a ella lo que más le dolió fue la epidural: "Me la pusieron cinco veces, no entendía nada, estaba muy gorda y me dijo que se me había encorvado la espalda. Un dolor...". Puedes ver el momento en el que lo recuerda en el vídeo principal de esta noticia.