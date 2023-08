"¿Estás mimosita?", pregunta Valeria Ros a María Gómez al comienzo del programa, y esta plantea a sus compañeros si alguno quiere darle un abrazo. Así que Ares Teixidó se levanta y la abraza, además de afearle a la presentadora que no quisiera hacerlo ella: "¡Eres una insensible!".

"Yo soy muy chaquetera, antes eras mi amiga pero como de dé otro abrazo Ares...", le advierte la periodista, e Iñaki Urrutia señala que a la de Getxo le ha salido "la vasca", pero esta argumenta la razón de su decisión: "No os podéis imaginar la vergüenza que me da un abrazo, prefiero un beso con lengua".

Ante esta afirmación, Gómez le pregunta qué supone para ella cogerse de la mano: "Para ti es dramático, ¿no?". Aunque la presentadora declara: "Mientras no nos vea nadie, no". "A mí me parece romantiquísimo, me encanta", cuenta la madrileña, y el zapeador tira de ironía: "Sobre todo ahora en agosto con el calor".