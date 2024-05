Un chico publicó en su perfil de 'X', en 2021, una fotografía de una caja de preservativos. El joven explicaba que se la había regalado su madre: "Me he quedado como 30 segundos procesando información porque no me lo creía", explicaba Lorés en su tweet. "La caja de preservativos, ¿está basada en mi camisa?", comenta Quique Peinado tras ver los colores de la misma.

Pero la historia no termina aquí ya que la historia tiene una segunda parte. Recientemente, el joven ha publicado un nuevo tweet en el que cuenta que, finalmente, los preservativos han caducado. "Y ni siquiera les quité el plastiquito", se lamenta. El tuitero, para demostrarlo, muestra la fecha de caducidad impresa en la caja.

"Hubo una oportunidad pero me negué. (La verdad que de bueno soy gilip***)", sigue su hilo. "Pobrecito", se solidariza con él Isabel Forner. "Todos hemos sido él en algún momento de nuestra adolescencia", afirma Miki Nadal. "¿Puede ser que no lo haya abierto porque es imposible de abrir?", se pregunta Quique.