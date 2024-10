Tino Fernández, líder del grupo infantil Parchís, va a lanzar sus memorias en unos días y, por ese motivo, charla con Zapeando sobre cómo fue para él formar parte de la mítica agrupación. Eugeni Alemany pregunta al artista sobre uno de los rumores más extendidos en la época: si es verdad que Yolanda Ventura, la ficha amarilla y él eran novios.

Fernández explica que, en ese momento, la relación que tenían todos era de niños. "Nos tenían que controlar porque salíamos del plató de grabar y queríamos ir a jugar, como cualquier niño", argumenta. Entre todos los miembros del grupo la relación era buena. "A veces discutíamos como cualquiera, como con tus hermanos", añade la ficha roja.

"Hoy, 40 años después, la relación sigue siendo buena", explica Tino. Como cuenta, Yolanda se quedó a vivir en México y ahí se caso y tuvo a su hijo. El pasado diciembre se volvieron a ver y, como indica, aprovechan cada vez que viene a ver a su familia para encontrarse y "contar batallitas de la mili de Parchís".

Dani Mateo apunta que Tino era el 'sex symbol' del grupo y tenía a las niñas "enamoradísimas" pero también a sus madres. "En el libro podrás leer detalles jugosos de esos y otros muchos aspectos que me he atrevido a contar", le adelanta al presentador. Como explica, el libro surgió tras una idea del periodista Omar Jurado tras el estreno del documental sobre el grupo en Netflix.

"Estuvimos todo un verano hablando y haciendo entrevistas", indica, "y me pareció realmente interesante porque he tenido una vida peculiar". El artista no duda en aclarar que, en ese momento, le "encantaba Yolanda". "Estábamos despertándonos a la atracción, pasaba más tiempo con ellos que con mis hermanos y me empezó a gustar Yolanda", añade.