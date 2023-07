Llega el verano y con él los desagradables mosquitos, que pican todo el rato, sobre todo a Maya Pixelskaya: "Me pican todos y me dan reacción. Es horrible", confiesa. "¿Por qué pican a unas personas más que a otras? ¿Es cierto que es porque se tiene la sangre más dulce?". "Esto es un mito como una catedral", informa Boticaria García, que explica que "los mosquitos no pican porque la sangre sea dulce".

"Eso no ocurre así, entre otras cosas, porque los mosquitos no tienen un radar para saber cuál es el grado de dulzura a través de la piel", explica.

Otro detalle que desmiente este mito es que "la sangre no es dulce. La sangre es salada. Y si hubiera variaciones en las sales y minerales el organismo lo equilibra. Se apaña para regularse y para que no nos llegue a los órganos nada que no sea salado". En el vídeo principal de la noticia la experta en farmacia descubre las verdaderas razones por las que los mosquitos pican más a unas personas que a otras.