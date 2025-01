El tiempo del fin de semana: Francisco Cacho analiza las lluvias en el norte y el aumento de temperaturas

Francisco Cacho visita el plató de Zapeando para avanzar el tiempo que hará este fin de semana en España. Sin embargo, antes hace un alto en el camino para hablar de las lluvias que están azotando gran parte del norte del país.

"Ahora mismo, está lloviendo mucho tanto en el norte como en el oeste, sobre todo en Galicia", señala el meteorólogo. Asimismo, explica que en el Cantábrico se está dando una "borrasca" que también "está dejando lluvias importantes". "Hay zonas donde han caído 180 litros por metro cuadrado en 48 horas", destaca Francisco Cacho.

No obstante, no todo son lluvias, pues el meteorólogo apunta que "las temperaturas van a subir", especialmente de cara al sábado, pero alerta que "no hay que guardar los abrigos". Las temperaturas para el fin de semana serán de 17 grados en Madrid, 24 en Valencia y 23 en Sevilla el sábado. Mientras tanto, el domingo bajarán hasta los 13 grados en Madrid, 17 en Valencia y 19 en Sevilla.