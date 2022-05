El conductor de una empresa de VTC en Estados Unidos tiene claras las condiciones que deben cumplir sus pasajeros: no comer, no beber y no realizar comentarios racista. Esto último fue el motivo por el que el conductor echó a una pareja que acababa de entrar en el vehículo.

Como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, el joven alucinó cuando la mujer, nada más entrar y verle, se alegró de que fuera blanco. Algo que le indignó tanto que le pidió que se fuera. "¡Anda, pero si eres blanco!", afirmó contenta la mujer, que destacaba que era "un chico normal de los que hablaba inglés". El chico, que no daba crédito de la situación, pidió a la mujer que saliera del coche: "Bájate del coche, es inapropiado lo que dices". Es más, el hombre que iba con la mujer amenazó con pegarle una hostia en la cara. Puedes ver el tenso momento en el vídeo.