Este fin de semana, durante la madrugada que va del sábado al domingo, se deberá atrasar el reloj una hora y a las tres serán las dos. Este hecho ha llevado al programa 'Hora Galega', en la Televisión de Galicia, a salir a la calle para preguntar a los ciudadanos sobre este cambio de hora.

Una señora, ante la pregunta de la reportera, no duda en confesar qué se puede hacer con esa hora extra. "Estamos más deprimidos porque, claro, tenemos más horas de luz", dice la periodista. "También tenemos más horas de noche para echar un 'canivete'", responde la señora, provocando las risas de la reportera.

La mujer no se queda ahí debido a que, ante el ataque de risa de la periodista, le dice: "¿Pero no es cierto? Seguro que tú ya lo tenías pensado hacer". "Dicen que los gallegos no se sabe si vienen o van... esta señora sí sabe dónde va", afirma Quique Peinado.