La Agencia Tributaria ha pedido al rey Juan Carlos I que justifique los gastos derivados de los viajes y cacerías en los que siguió participando tras su abdicación. Concretamente, entre los años 2014 y 2018. Por eso, y para conocer un poco mejor cómo se desarrollaban estos eventos, El Intermedio ha contactado con una de sus personas de confianza, con su taxidermista David Pareja.

En este vídeo, reconoce que ya no puede más, que ha llegado a su límite: "Me está quitando la vida", asegura. Y, es que, el emérito sigue mandándole animales para conservar de cada viaje que hace: "Hasta en Sanxenxo encontró bichos para cazar". Y, claro, "cómo le dices a un rey que no". De hecho, confiesa que le mandó 'arreglar' su joya de la corona, "el elefante de Botsuana": "Fue el más difícil de conservar, ¡con la ruina que le trajo! Pues que le tiene cariño", confiesa para El Intermedio. En el vídeo principal de la noticia te dejamos las confesiones del taxidermista David Pareja y la filia del Rey Juan Carlos por coleccionar animales disecados: tiene casi un ejemplar de cada clase.

David Pareja 'busca piso' al rey emérito en Sanxenxo

En el siguiente vídeo, David Pareja se convierte en "el rey de los pisos" de Sanxenxo, donde, a través de videollamada con el rey emérito, le muestra cómo sería el piso donde se alojaría en su regreso a España.