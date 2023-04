Supremme Deluxe visita Zapeando para hablar del estreno de la tercera temporada de 'Drag Race España' y de las novedades que trae: "Hemos sido un poco cerdas todo el tiempo", confiesa, ya que en esta edición habrá "muchas sorpresas" y "dinámicas cerdas": "Hemos sido un poco cerdas todo el tiempo metiendo giros y nuevas dinámicas".

Pero también desvela el origen de su nombre: "¿Cómo te bautizan? ¿De dónde viene?", se interesa María Gómez. "Me bauticé yo sola y Deluxe me lo añadieron después", desvela. "Yo me llamaba Supremme porque estaba escuchando un disco de Greta y los Garbo y una de las dedicatorias era a las Supremes".

Sin embargo, 'Deluxe' se lo pusieron después: "Me lo he intentado quitar varias veces, pero la gente se acordaba y no he podido". Y eso que hay gente que lo relaciona con "hamburguesas y comida para gatos", ríe. En el vídeo principal de la noticia descubre por qué le añadieron este segundo nombre.