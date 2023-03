Miki Nadal muestra a sus compis de Zapeando el vídeo viral de un bailarín que sorprende a su público por su peculiar forma de bailar. "Hemos visto usar un montón de partes del cuerpo para la danza, pero jamás habíamos visto bailar con el cuello", explica el de Zaragoza a sus compis de mesa, a los que deja flipando con estas imágenes.

"¿Pero qué manera de menear el pescuezo es esa?", no puede evitar reaccionar, para acto seguido comentar: "Da la sensación de que la cabeza va a salir disparada de un momento a otro".

Además, aprovecha este vídeo para mandar un mensaje a los espectadores: "No lo hagáis en casa si no queréis terminar con collarín". Dale al play y no te pierdas la sorprendente habilidad de este hombre.