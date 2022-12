Boticaria García visita Zapeando para responder a las preguntas de los zapeadores sobre el plástico y buscar una alternativa menos perjudicial. "¿Son buenas las botellas de metal?", pregunta Dani Mateo, y ella no duda en contestar que le "gustan mucho": "La mayoría son de acero inoxidable o aluminio. Son materiales muy seguros porque no migran las sustancias". Aunque sí es cierto que podría haber una "ligera transferencia de metal al líquido", "pero no es un riesgo mayor a cuando usas utensilios de acero inoxidable en la cocina", tranquiliza. El único inconveniente que puede haber a la hora de utilizar este tipo de botellas es "el sabor metálico", explica.

Pero además de las de acero inoxidable y las de aluminio, también existen las de plástico duro, las de vidrio y las de metal. En el vídeo principal de la noticia Boticaria García te explica cuál es la mejor botella que te puedes comprar para sustituir las de plástico.