Carmine Giovanni es un espectador de Zapeando que, cada día, ve el programa junto a su hija de 12 años y afirma sentirse incómodo por tener que escuchar comentarios sexuales que siempre suelen conllevar una pregunta de la menor.

Sin embargo, su argumento no ha convencido a Dani Mateo, que le ha explicado en pleno directo que su propia hija "le va a explicar los chistes que él no pille". "Yo he tenido 12 años y recuerdo lo que se comenta en clase, que Violeta no te lo dirá", ha bromeado el presentador en referencia a la espectadora.