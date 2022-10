Quique Peinado, tras mostrar las nuevas señales de tráfico con las que en breves nos encontraremos en las carreteras, somete a los zapeadores a un divertido juego que consiste en adivinar señales de tráfico y decir "qué indica cada una de ellas", explica. "No son las más habituales porque si no no tendría ninguna gracia. Son señales antiguas", les advierte.

"Cómo me canso de hacerme la tonta", espeta Lorena Castell al finalizar el juego después de no haber acertado ninguna de las señales, y acto seguido se justifica asegurando que si dicen todo correcto "no es gracioso". "Nosotros porque somos un programa de payasos y estamos aquí para hacer reír, pero vosotros, por favor, aprendeos las señales", pide, por su parte, Dani Mateo a la audiencia de Zapeando, para luego comentar que a ellos les "lleva producción en un coche" y que no conducen.

Y tú, ¿lograrás identificar más señales de tráfico que ellos? Ponte a prueba dándole al play al vídeo principal de la noticia.