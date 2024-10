Natalia Ferviú visita Zapeando para hablar sobres las últimas tendencias de moda. La estilista aprovecha la presencia de Cristina Pedroche para conocer algún dato sobre el vestido con el que despedirá el año la zapeadora. "Sé que Josie no me va a cascar nada pero igual tú sí", le dice Ferviú, "¿las campanadas qué?".

"A ver... el vestido ya está lo que es la idea, el concepto... incluso me atrevería decir el discurso", adelanta Cristina. "No el discurso escrito", aclara la zapeadora, "sino la causa y muchas cosas están ya haciéndose. Hay muchas personas trabajando en ello".

La zapeadora manifiesta que este año está algo más relajada. "Todo será que llegue finales de diciembre y diga 'no está porque ha fallado no se qué que traen de no se dónde...'", añade. "Eres igual que los políticos, no has dicho absolutamente nada", le 'reprocha' Víctor Elías.