Renata Zanchi trae a Zapeando una combinación estrella: series de televisión y música, con un repaso de canciones que se hicieron famosas por ser la cabecera de populares programas de televisión. Es el caso de 'I'll be there for you', la mítica banda sonora de 'Friends', pero también de otras muchas.

Así, Renata ha planteado a los zapeadores un juego para poner a prueba su "oído seriéfilo": adivinar a qué serie pertenecen varios temas con tan solo escucharlos. En el vídeo principal de esta noticia puedes oírlos y conocer las curiosidades detrás de cada uno de ellos: ¿cuántos eres capaz de reconocer?