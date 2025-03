La reacción de Miki Nadal tras usar el 'ChatGPT': "Es curioso porque le pido las cosas por favor y me da las gracias"

En un momento de silencio en el plató de Zapeando, algo raro en el programa, Dani Mateo se dio cuenta de que Miki Nadal estaba más pensativo de lo normal tras ver el vídeo del nuevo robot humanoide presentado en el Mobile World Congress.

Pero el verdadero motivo de su silencio se debía a que el zapeador estaba pensando en 'ChatGPT'. "Me he sacado la cuenta de pago y es curioso porque le pido las cosas por favor y me da las gracias, ¡pero si es una máquina trabajando para mí!", comenta Miki Nadal.

Y termina añadiendo: "Es como si le doy las gracias a la cafetera, no tiene sentido".