Los colaboradores de Zapeando se lo toman a broma. Él, Dani Mateo, no tanto. Los espectadores volverán a elegir un año - a través de una encuesta - más qué traje se pone el presentador para despedir el 2022. La primera de ellas es Dani 007, una opción que reconoce que votará su madre por ser "la más discreta". "Con esta puedes estar muy bueno Dani", le asegura Valeria Ros.

La segunda de las alternativas, más majestuosa y ridícula a la par, sería la de Dany Mercury. "Me gusta mucho", ha confesado él mismo explicando que podría ser un guiño a la comunidad LGTBIQ+. El tercero de ellos (Pink Konh) no le ha hecho nada de gracia, pero como ha dicho su compañera, él no es el que decide lo que llevará el próximo 31 de diciembre.