Los looks de Ester Expósito durante la Semana de la Moda de Milán han sido de los más comentados junto a los de Kim Kardashian. De hecho, la actriz impactó en una velada con un outfit fiestero compuesto por una falda larga de cintura baja con una pequeña cola en color negro a conjunto con un top en forma de mariposa. "Un look para llevar con rebequita si no quieres coger el primer catarro de la temporada", bromea Valeria Ros al verlo.

"El top de mariposa llevamos ya dos años viéndolo", no puede evitar reaccionar Josie al verlo, y asegura que le da "pereza". Por eso reconoce que en cuanto a looks fiesteros prefiere la elección de Kim Kardashian. Puedes ver la valoración del estilista sobre los looks de la actriz y la empresaria en el vídeo principal de la noticia. Y a ti, ¿qué te parecen?