Kim Kardashian ha acudido a la Semana de la Moda en Milán y ha sorprendido con un look compuesto por un vestido ajustado en color plata y un mini-bolso del mismo color en el que "no entra ni el abono transporte", resalta Miki Nadal. Pero si por algo se ha hecho viral este look "embutido" es por el juego que dio en redes sociales. La empresaria compartió su experiencia y mostró en las historias cómo sus movimientos estaban muy limitados cuando lo llevaba puesto.

Sin duda alguna, para Josie "eso estaba preparado" porque en la colección de Dolce & Gabbana a la que pertenece ese vestido existe "uno exactamente igual, pero en corto, que le hubiera quedado infinitamente mejor y es mucho más bonito". Sin embargo, Josie cree que a ella "le compensa" porque "a sus fans les gusta que haga este tipo de contenidos" para sus redes sociales: "Por eso sigue siendo la reina, porque divierte a la gente", aclara. Puedes ver la valoración del estilista y el vídeo viral de Kim Kardashian con el vestido de Dolce & Gabbana que le impide moverse en el vídeo principal de la noticia. Y tú, ¿le das tu aprobado?