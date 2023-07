"¡Qué tensión, dios mío!", espeta Maya Pixelskaya al comienzo del programa. Y, es que Dani Mateo casi no llega a tiempo a Zapeando: "Había escuchado 5 mintuos y, a lo mejor, he oído mal. Total, que he ido al baño", explica a sus compañeros de mesa. "Y claro, una cosa ha llevado a la otra", comenta, por su parte, Ares Teixidó.

"Total que casi no estoy", confirma el propio presentador provocando las risas entre sus compañeros e Iñaki Urrutia intenta echarle un cable con su error: "Es que 5 casi se parece 15".

"Siempre he sido de letras. Por eso siempre he sido tan impuntual", justifica, con ironía Dani Mateo. Aunque afirma que todo ha sido una 'trampa' para ver "cómo se comportan" sus compañeros: "Yo os estaba observando y he dejado el asiento vacío para ver si estas hienas, que van de amigos, se comportan como tal. Pero estábais todos con la navaja". "Yo me lo temía", asegura Maya Pixelskaya