Este 8 de mayo se celebra el Día Mundial de Burro y para homenajear a este animal, Miki Nadal trae '¿Quién quiere ser más burro?', el juego con el que Quique Peinado, Dani Mateo, Maya Pixelskaya e Iñaki Urrutia demostrarán cuánto saben sobre este animal.

"¿Cómo se llama la gelatina hecha con la piel de burro muy usada en medicina china?", le pregunta a Quique Peinado, que no tiene "ni la más remota idea". Por eso, decide optar al comodín de Jiaping, que se encuentra en plató: "¿Sabes esta respuesta?".

Pero cuando ve las cuatro opciones se le cambia la cara. "No tiene ni idea", dice Iñaki Urrutia entre risas, y ella intenta justificarse asegurando: "No puedo responder esto, porque si respondo mal...". "¿Pero sabes o no?", le pregunta Dani Mateo. "La verdad es que no, se lo ha inventado Miki", espeta ella, provocando las risas del plató y la 'decepción' en Quique Peinado y Dani Mateo, que la mandan "a las sombras".