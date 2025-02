Quique Peinado bromea sobre un afectado por la criptomoneda de Milei: "La de dinero que ha perdido... ni para una camiseta tiene"

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha protagonizado esta semana un gran escándalo financiero que ha arruinado a miles de argentinos. Todo comenzó cuando publicó un tuit en el que animaba a invertir en una criptomoneda.

Lejos de asumir su error, Milei ha seguido avivando la polémica con unas declaraciones incendiarias: "Yo no lo promocioné, lo difundí". Unas palabras que Cristina Pedroche no ha podido evitar comentar desde la mesa de Zapeando: "El Nobel de Economía no se lo va a llevar, pero el de la Paz tampoco".

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los zapeadores han sido las reacciones de los afectados por la estafa. Como el caso de un joven que, tal y como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, no para de gritar mientras arroja objetos por toda su casa. "¡Estoy arruinado! Milei, hemos visto lo que has intentado hacer: ¡estafarnos de nuevo!", exclama.

Tras ver las imágenes, Quique Peinado ha preguntado si el programa tiene "confirmado que este chaval estuviera bien de antes". Además, ha bromeado sobre la poca vestimenta que luce en el vídeo: "La de dinero que habrá perdido este chico que no tiene para pagarse una camiseta".

Por su parte, Isabel Forner ha asegurado que entiende la reacción del joven, pero ha advertido que "no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta. Si tienes mil, no puedes invertir mil en lo mismo por si sale mal".