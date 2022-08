La actriz de 'Friends', Courteney Cox, se ha vuelto viral tras compartir con sus seguidores la prueba a la que ha sometido a sus perros, Bear y Lily, para saber si son listos o tontos: "Estoy obsesionada con ellos y estoy bastante segura de que ambos son muy listos", comentaba en este vídeo.

¿En qué consiste esta prueba? Pues en coger en brazos a tu mascota y dirigirla hacia la pared. Si pone las patas para protegerse del posible golpe, es listo, pero si no lo hace, no lo es. Descubre cuál fue el resultado de Bear y Lily, los perros de Courteney Cox en el vídeo principal de la noticia. "Un experimento muy fiable y empíricamente demostrable por la universidad del Invent", sentencia Quique Peinado al verlo. Y tú, ¿ya lo has probado?