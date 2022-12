La Navidad es la época más bonita del año, pero también hay muchas cosas que nos sacan de quicio de estas fechas. Por ello, Zapeando ha salido a la calle para que la gente dé rienda suelta a esos mensajes que no se atreven a decir a la cara a sus seres queridos. "Le pido a mi familia que no beba tanto, y sobre todo a mi tío Jose, que se pone muy pesado en las cenas de Navidad con la política", reclama un joven, mientras otra chica carga directamente contra los villancicos: "Campana sobre campana, ¿qué es esa mierda? ¿A quién le importa?".

Una chica asegura que "lo que más odio es juntarme con la familia", si bien luego matiza que "me gusta mi familia, pero somos muchos y me gustaría pasarlo con mis padres y mi hermana". En el vídeo sobre estas líneas, también hay quien afirma no soportar las aglomeraciones, quien pide "comprar menos lotería por hay cosas más importantes" o quien se queja de que "no hay comida para los vegetarianos". Por su parte, dos chicas felicitan la Navidad, "menos a nuestros ex, que nos han puesto esto", dice una de ellas mientras apunta hacia los cuernos de reno y otra joven afirma estar "harta de la pregunta de 'y el novio para cuándo'".