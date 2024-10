Durante el programa Zapeando, el presentador Dani Mateo, reconoció ser "muy cafetero", es por eso que aprovechó la visita de Boticaria García para aclarar una duda que seguro muchos comparten: "¿A qué hora debería tomarse el último café del día?".

La respuesta de Boticaria fue clara y sencilla. Todo depende de cada persona y de cómo metaboliza la cafeína. Hay personas que pueden tomar un café a las once de la noche y no sentir ningún efecto, porque son "metabolizadores rápidos", explicó. Esto significa que procesan la cafeína rápidamente y no les afecta tanto en el sueño.

Sin embargo, otros son "metabolizadores lentos", y en su caso, la cafeína tarda mucho más en salir del cuerpo. Para ellos, tomar café tarde podría dificultarles dormir y afectar su descanso.