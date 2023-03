"¿Queréis saber quiénes son los españoles peor hablados?", pregunta Dani Mateo a sus compis de Zapeando al comenzar el programa, a los que muestra el estudio que acaba de publicarse y que organiza a los españoles en un ranking en función de las palabrotas que dicen al día. "Es un estudio completísimo que hemos sacado de invent.com", ironiza el presentador.

Aunque María Gómez tiene la teoría de que "lo ha inventado el mismo que estableció el Día del Ascensor", espeta provocando las risas en el plató del programa.

Sin embargo, Iñaki Urrutia piensa que antes de decir nada habría que "saber qué tipo de palabrotas" contabiliza este estudio, porque él tiene la teoría "de que los canarios dicen palabras medio en guanche": "Y a mí no me vale como insulto", comenta con sus compis de mesa. "La que has laido", espeta Dani Mateo al instante, que no puede evitar llevarse las manos a la cara. "Y lo ha hecho nada más empezar", mete el dedo en la llaga María Gómez. Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de la noticia.