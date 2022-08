Boticaria García explica en el plató de Zapeando cómo se trata la cistitis, una infección bacteriana que muchas mujeres sufren, sobre todo en verano. "Los medicamentos más eficaz para una infección bacteriana son los antibióticos, pero no siempre vale el mismo", explica Boticaria, que afirma que "el médico debe decidir el tratamiento dependiendo de la circunstancia del paciente".

Eso sí, además de la medicación, se puede hacer otro tipo de cosas para mejorar la cistitis. "Beber líquido abundante, aunque luego sepas que vas a hacer pis y te va a doler", destaca la experta, que también afirma que otra cosa importante es no aguantarse el pis. Pero no solo esto. Boticaria García da más trucos para aliviar el dolor y explica qué alimentos o bebidas se deben evitar para no sufrir cistitis de repetición. Descúbrelos en el vídeo de arriba.