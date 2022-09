Dani Mateo presenta en el plató de Zapeando a los zapeadores que le acompañan en el programa: Quique Peinado, Valeria Ros, Lorena Castell y Cristina Pedroche. Esta última lleva un sorprendente look al que la propia zapeadora hace referencia cuando el presentador la nombra. "¿Cómo me has visto?", bromea Pedroche al enseñar su vestido de camuflaje.

Pero no solo eso, su extraño peinado también llama la atención de sus compañeros. ¿El motivo? "Esta tarde voy a cumplir un sueño con otra persona que vino aquí", confiesa Cristina Pedroche, que detalla que todo empezó en el plató del programa. Puedes ver el look de Pedroche en el vídeo principal de esta noticia.