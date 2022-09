Lorena Castell pregunta en la mesa de Zapeando por las novedades de la televisión. "Llega a laSexta Aruseros Weekend", cuenta María Gómez, que explica que Alfonso Arús y su equipo llevarán toda la diversión y actualidad también a los sábados por la tarde.

Pero eso no es todo y es que, como recuerda Valeria Ros, también llega muy pronto UPA Next. Y, para ir abriendo boca, ya está disponible en ATRESplayer PREMIUM su nuevo formato original, 'Historias de UPA Next', donde se puede descubrir qué fue de los protagonistas de UPA y conocer a los nuevos personajes. "Son una gente que se mueve muchísimo, jovencísimos y guapísimos, que están por aquí todo el día grabando", destaca Quique Peinado mientras Lorena Castell confiesa que se encontró a Miguel Ángel Muñoz y le preguntó por la serie. Puedes ver las primeras imágenes de UPA Next en el vídeo de arriba.