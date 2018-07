PREMIOS ZAPEANDO 2018

David Amor tiene el honor de presentar los tres parodias más divertidas para hacerse como cuarta finalista a la Mejor canción original. Los nominados son Los 'Almaia' de Homo Zapping, voy 'Pelao' de Oregon Televisión, y el "No me voy, me quedo" de El Intermedio, este último resulta ganador tras desempatar Ana Morgade.