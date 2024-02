Febrero, como cuenta María Gómez, es uno de los meses en que se producen más divorcios. Las rupturas, además de ser dolorosas, también despiertan muchas preguntas como: ¿qué hago con los regalos que tengo de mi ex? Una opción es venderlos a través de portales de compraventa.

La zapeadora cuenta que la aplicación 'Milanuncios' ha notado que en febrero se disparan las ventas de cosas que regalaron los ex. María muestra entonces un anuncio de un anillo de la firma de lujo Versace a un precio de 300 euros. El anuncio no tiene desperdicio: además de poner el nombre de la marca de manera incorrecta, el vendedor expone : "Lo vendo porque me lo regaló un ex y no lo quiero".

Otro de los regalos hechos por un ex que ha terminado a la venta es una máquina de cera para depilar. María cuenta que está a la venta por 15 euros y, en su anuncio indica que "está sin abrir". Además, el vendedor cuenta que la compró para su novia pero "se rompió la relación y por eso está sin estrenar".

En relación a ello, Dani Mateo comparte con el resto de zapeadores que "una persona, muy cercana a nosotros, vendió el anillo de compromiso en un Cash Converters". A pesar de que sus compañeros han intentado que el presentador diga quién fue esa persona, Dani no lo ha desvelado.