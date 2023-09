Zapeando vuelve de la publicidad y pillan a Dani Mateo 'infraganti' regañando a Miki Nadal: "¿Qué te ha dicho el médico de saludar a ese amigo imaginario tuyo que tienes ahí que no existe?", le echa en cara, y el de Zaragoza no duda en defenderse: "Sí que existe, lo que pasa es que no lo veis".

"¿Cómo se llama?", se interesa el presentador. "Se llama Palmiro", responde acto seguido el humorista., lo que provoca las risas en el plató de Zapeando. Puedes ver este momentazo y la reacción de sus compañeros en el vídeo principal de la noticia.