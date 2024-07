Hay gente que es capaz de llevar sus bromas hasta el extremo. Y si no, que se lo digan al joven que protagoniza el vídeo que presenta Cristina Pedroche. El chico decidió 'fastidiarle' una cita a su hermano y, para ello, consideró que la mejor manera era reunir a decenas de Minions.

Como se ve en las imágenes, el joven se disfraza de Gru, el jefe de estos pequeños personajes amarillos, y les grita a sus secuaces: "¡Minions, hoy vamos a sabotear la cita de mi hermano!". Todos gritan a la vez, cogen sus armas de juguete y comienzan a correr como locos para llegar hasta el hermano de 'Gru'.

El joven está sentado con su cita cuando ambos se ven sorprendidos por el grupo de Minions que los acribillan sin compasión. "O me da a mí que los dos tenían mucha paciencia o esa cita no acabó muy bien", afirma Pedroche. Dani Mateo se sorprende más por el volumen de Minions conseguidos. "La gente no tiene tantos amigos", afirma.