Dani Mateo conecta en directo con el plató de Más Vale Tarde, desde donde sus presentadores, Iñaki López y Cristina Pardo avanzan los temas de los que tratarán en el programa. Sin embargo, antes de nada, ambos bromean sobre el estilo de sus pelos. "A lo largo de mi vida he llevado el pelo de múltiples colores", afirma Cristina Pardo a Iñaki López, que le pregunta si el rubio que lleva ahora es natural.

"Si, sí, es us color natural, Iñaki, hay que ser malo", bromea Dani Mateo sobre el comentario de Iñaki López. Pero Cristina Pardo no se queda atrás y 'advierte' a su compañero en MVT: "Que no sea muy malo porque tengo yo más cosas que contar que él". "Es verdad, podríais acabar con mi carrera cuatro veces", destaca entre risas Iñaki López. Puedes ver el cómico momento al completo en el vídeo de arriba.