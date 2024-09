Zapeando sale a la calle para conocer la opinión de la gente sobre volver con un ex. Las respuestas no deja indiferente a nadie.

Una mujer explica al micrófono del programa que en su momento intentó volver con su pareja, pero él decidió que no. "Lo he intentado muchas veces hasta que me ha bloqueado. Si me estás viendo, desbloquéame", ruega.

Asimismo, reconoce que en su momento "se activaba las notificaciones" para cotillear todo lo que él hacía. Lo 'bueno' de la situación es que trabajaban juntos y que, a través del 'Teams', no podía bloquearla.

Mientras, otro chico asegura que está de nuevo con su expareja, que justo estaba a su lado. Sin embargo, este no tenía muy claro si habían vuelto o no. "No estamos juntos, pero seguimos quedando", dice, y añade que, dependiendo del día, quedan como novios o como amigos.