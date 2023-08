A la cantante Thalía se le ha caído el pelo mientras grababa un Tik Tok, un hecho que Maya Pixelskaya describe como un "intento desesperado de viralizarse". "Yo no me lo creo", comenta María Gómez, ya que a la intérprete le gusta verse bien y divina: "Si le hubiera pasado de verdad yo creo que no lo colgaría". Y aprovecha para hacerle la siguiente pregunta a los zapeadores: "¿Os ha pasado algún momento 'tierra trágame'?".

"Un millón de veces", confirma Berta Collado, pero ninguno le ha pasado grabando nada para Instagram. En cambio, María Gómez tiene una anécdota reciente: "El jueves casi fallezco aquí". De hecho, hubo gente que le preguntaba si estaba bien. "Casi no estoy aquí", reconoce. Y todo debido a un fuerte ataque de tos que le dio en riguroso directo y que la tuvo apartada un rato de las cámaras.