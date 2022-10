Una manía que tienen los bebés y a la que se enfrentan los padres es al "pipí", informa Valeria Ros a sus compis de Zapeando: "La mitad de las veces que les quitas el pañal aprovechan y se mean encima de ti", comenta.

Esto es lo que le ha sucedido al protagonista de este viral, que cuando estaba intentando cambiar el pañal de su pequeño, le ha meado encima e, incluso, le ha salpicado en un ojo. "Oh, no. No. No", se escucha decir al padre, al mismo tiempo que la madre no puede contener la risa. "¿Hay manera más bonita de saludar a tu papá por primera vez?", se pregunta la colaboradora vasca, que no puede evitar comentar "la potencia que maneja" ese pis.