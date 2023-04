"Tenemos un mensaje para ti, Miki Nadal", advierte Dani Mateo al de Zaragoza, al que pide que no disimule porque ya saben que le debe dinero a alguien. Y, es que, Sergio, un concursante de 'MasterChef' ha explicado que una vez llevó a Miki en su taxi, pero no le pagó el viaje porque se había olvidado la cartera. "Me debes 12,50€ y cuando vengas me lo voy a cobrar", aseguraba ante las cámaras.

Una ocasión que ha querido aprovechar Miki Nadal para mandarle un mensaje y explicar la 'verdadera' razón por la que no le pagó: "Me hice una de famoso", ironiza, una técnica que consiste en decir: "¿Me conoce? Pues vete a producción de Zapeando y pregunta por Marian, que te lo pague ella".

Además, el de Zaragoza asegura en el vídeo principal de la noticia que Sergio "vino dos veces", pero "no ha pillado": "Está sacando una rentabilidad a los 12,50 que ya le vale", espeta.