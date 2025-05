Trump insiste contra Harvard: "Me pregunto por qué no cuentan que casi el 31% de sus alumnos son extranjeros"

Donald Trump, presidente de EEUU, ha hablado de nuevo. Ha sido, otra vez, en 'Truth Social', y en esta ocasión el republicano ha puesto el foco en Harvard. En su propia medida para la universidad que consiste en prohibir que los alumnos extranjeros puedan matricularse al entender él que el Gobierno tiene derecho a investigar a estos alumnos. El neoyorquino, además, cree que sus países de origen no aportan nada a su educación.

Así lo ha dicho en la citada red social: "Me pregunto por qué Harvard no cuenta que casi un 31% de sus estudiantes proceden de tierras extranjeras y que esos países, alguno incluso no es nada amigo de EEUU, no pagan nada de su educación ni tienen intención de hacerlo".

Y es que Trump insiste en su idea. En que el Gobierno "quiere saber quiénes son estos estudiantes extranjeros" y añade posteriormente que es "una petición razonable" porque Harvard "recibe miles de millones de dólares".

Él, y su administración, han denunciado que las universidades son un caldo de cultivo de grupos antisemitas y también de propaganda de milicias palestinas. Además, ha acusado a Harvard en concreto de no comportarse "con transparencia".

Su medida, bloqueada por una jueza

Porque Trump ha puesto a Harvard en el foco. La universidad, en cuanto supo la orden de Trump, no se quedó parado ante lo que consideró que era una "violación flagrante" de la Constitución de EEUU y de otras leyes federales. Por ello decidió iniciar la vía judicial para que, finalmente, el Tribunal de Massachusetts tirase por tierra la decisión de Trump.

En la breve orden emitida por la jueza, se bloquea la política del republicano durante dos semanas y se alega que Harvard habría demostrado que podría verse perjudicada antes de tener la oportunidad de escuchar el caso en su totalidad después de que se le dieran 72 horas para presentar pruebas. La jueza, designada por el presidente demócrata Barack Obama, ha programado, además, audiencias para el 27 y el 29 de mayo para considerar los próximos pasos del caso.

La medida, bloqueada ahora por la magistrada Allison Burroughs después de que el centro interpusiera una demanda contra el Gobierno, era una forma de la Administración Trump de tomar represalias contra el centro educativo, un emblema en el país con más de 389 años de historia, por negarse a renunciar "a su independencia académica". El líder estadounidense, además, alegó para llevar a cabo esta imposición que este tipo de estudiantes "fomentan la violencia" dentro de la universidad.

Incertidumbre en los estudiantes

Mientras, los estudiantes viven en la total y absoluta incertidumbre. Viven así ante un Trump que les menosprecia y que afirma que "no saben sumar dos más dos". "¿Cómo puede alguien que no sabe sumar o que tiene habilidades muy básicas entrar en Harvard? ¿Por qué están ahí?", se pregunta el presidente.

Los alumnos, con miedo. "No podía creerlo, porque pensaba que la administración y Harvard habían estado en constante conflicto durante los últimos meses, ¿no?", expresa Fangzhou Jiang, estudiante procedente de China.

"Es una mezcla de conmoción, devastación, frustración, incertidumbre y ansiedad", continúa el joven, que ingresó en Harvard en 2023. Uno al que se unen otros como Walid Akef, nacido en Egipto, y Aleksandra Conevska, de Canadá: "He estado planeando mentalmente mi vida aquí, y ahora me resulta muy desconcertante el tener que pensar si soy bienvenida o si tendré un futuro estable".